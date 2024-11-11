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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:24
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.Ç. yönetimindeki 23 BT 228 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı’nda M.B. idaresindeki 61 AL 028 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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