Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Ç. yönetimindeki 23 BT 228 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı’nda M.B. idaresindeki 61 AL 028 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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