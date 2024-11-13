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        "Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman'da, "Türkiye'nin en büyük şantiye alanı" olarak nitelendirilen İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası günlük 9 bin civarında işçinin hummalı çalışmasıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:41
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        "Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman'da, "Türkiye'nin en büyük şantiye alanı" olarak nitelendirilen İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşası günlük 9 bin civarında işçinin hummalı çalışmasıyla sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adıyaman'ın farklı bölgelerinde kalıcı konutlar ve köy tipi evlerin inşaatına devam ediliyor.

        Bu kapsamda Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi olarak bilinen rezerv alanda da konutlar peş peşe yükseliyor.

        Toplam 16 bin 467 konut ile 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanların yer alacağı bölge, "Türkiye'nin en büyük şantiye alanı" olarak nitelendiriliyor.

        Çalışmalar tamamlandığında bölge, yaklaşık 70 bin kişinin yaşam alanı haline gelecek.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, toplu konut alanındaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İndere bölgesinde 16 bin 467 konutun inşa edildiğini hatırlatarak, "Bölge, bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük şantiye alanı konumunda ayrıca 6 okul, sağlık tesislerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, ticari alanlarımızla birlikte yaklaşık 70 bin kişiyi barındıracak, bittiğinde adeta yeni bir şehir kurulacak, devasa bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu.

        İnşaatların bulunduğu bölgenin şehri tepeden gören, kentin kuzeyindeki dağlık bir alan olduğunu dile getiren Varol, şöyle devam etti:

        "Burada bir yandan konutların inşaatı bir yandan da altyapı çalışmaları sürüyor. Bölgede üstyapı için 6, altyapı için ise 3 yapı müteahhidi firmamız görev alıyor, doğal gazından elektriğine, suyuna kadar her türlü temel altyapıyla donatıyor, aynı zamanda yollar açılıyor. Buradaki bu inşaat faaliyeti geçtiğimiz yılın yaz ortalarından itibaren başladı, halen devam ediyor."

        - Kura çekimleri yapılıyor

        Varol, alanda günlük 9 bin civarında işçinin çalıştığını belirten Varol, "Zaman zaman bu sayı 10 bin işçiyi de buldu. Şu anda da şantiyemizde yaklaşık 9 bin kişi çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Kalıcı konutlarda kura çekimlerinin devam ettiğini hatırlatan Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Konutlarımızdan 6 bin 900'ünün kurası çekilmiş vaziyette. Bunların vatandaşa anahtar teslimlerine başlandı. İnşallah önümüzdeki yaza ulaştığımızda burada tamamen insanlarımızın hayatlarının renkli bir şekilde başlayacağına hep birlikte tanık olacağız."

        Varol, bölgede devletin büyük bir inşaat organizasyonuna imza attığına dikkati çekerek, "Çok büyük bir devlet organizasyonu var burada. Deprem bölgesindeki temel hizmetlere yani iyileştirme hizmetlerine sürekli olarak çok güçlü bir kaynak akışı var. Buradaki çalışmalarda en küçük bir yavaşlama söz konusu değil. Devletimiz bir an önce vatandaşımızın çektiği acıları unutturmak, onları bu kalıcı konutlara kavuşturmak ve tekrar eski refahlarına ulaştırmak için tüm gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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