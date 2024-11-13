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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:59
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEZ 248 plakalı otomobil, B.E.Ş. idaresindeki 34 BDS 287 plakalı otomobille 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücü B.E.Ş. ile araçtaki M.C. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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