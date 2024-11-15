Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu

Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Kentteki bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.