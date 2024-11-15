Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu

        Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

        Kentteki bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşın müze envanterine alınması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu fosil 85 milyon yıllık. Fosili, ilerleyen günlerde müzemizdeki teşhirde ziyaretçilerimizle buluşturacağız." dedi.

        Pamukçu ise doğa gezisi sırasında bulduğu fosili görmek isteyenleri müzeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        "Badem diyarı" Adıyaman'da üretim yükselişte
        "Badem diyarı" Adıyaman'da üretim yükselişte
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da marketten hırsızlık yapan çift yakalandı
        Adıyaman'da marketten hırsızlık yapan çift yakalandı
        "Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar...
        "Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar...
        Restorasyonu tamamlanan Kahta Kalesi'ni 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret...
        Restorasyonu tamamlanan Kahta Kalesi'ni 6 ayda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret...