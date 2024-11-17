Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

        M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu
        Nemrut Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu
        Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
        Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
        Adıyaman'da kaybolan genç Nissibi Köprüsü yakınlarında aranıyor
        Adıyaman'da kaybolan genç Nissibi Köprüsü yakınlarında aranıyor
        Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu
        Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem