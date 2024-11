Bakan Kurum, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesini en büyük şantiye sahasına dönüştürdüklerini belirterek, "İlk günden bu yana 160 bin emekçi kardeşimizle beraber yeni yuvalarımızı yapmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin kalbine, yeşiliyle, tarihiyle, bereketli dükkanlarıyla yeni bir meydan kazandıracaklarını belirtti.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin her köşesinde, dağlarında, ovalarında, köylerinde gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

- "Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım"

Türkiye'nin birliğine destek olma çağrısında bulunan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla her inançtan insanımızla, her görüşten kardeşimizle biriz, beraberiz, huzurluyuz. Bu huzuru bozanlarla yol yürüyenlere, insanımızı tedirgin eden gündemlerin peşinde koşanlara diyoruz ki, gelin hepimiz Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Ayrılık ve bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim. Şunu asla unutmayalım, bu devlet bugüne kadar ayrılıkçılığa ve bilhassa teröre karşı en kararlı mücadeleyi yapmış bir devlettir. Memleketin dağında da düzünde de yerin üstünde de altında da her nerede terör varsa bu devlet gider o terörü kaynağında bitirir. Sen Mecliste demokrasiye barikat kursan da bitirir, otobüsün üzerinden hukuka parmak sallasan da bitirir, milleti tehdit etsen de bitirir, bağırıp çağırsan da bitirir."