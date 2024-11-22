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        Adıyaman'da arazi kavgası; 4 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:00
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        Adıyaman'da arazi kavgası; 4 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kavga, sabah saatlerinde Besni'ye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında aynı nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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