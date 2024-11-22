Adıyaman'da arazi kavgası; 4 yaralı

Kavga, sabah saatlerinde Besni'ye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında aynı nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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