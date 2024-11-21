Adıyaman'da iki grup arasında kavgada 4 kişi yaralandı

Kızılin köyünde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

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