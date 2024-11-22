Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelenilen B.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da arazi kavgası; 4 yaralı
        Adıyaman'da arazi kavgası; 4 yaralı
        Adıyaman'da iki grup arasında kavgada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki grup arasında kavgada 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan za...
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan za...
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi