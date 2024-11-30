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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:14 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:14
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

        Ekipler kent merkezinde plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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