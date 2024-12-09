Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ineği halat yardımıyla su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.

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