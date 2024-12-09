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        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:50
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        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
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        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Mehmet Keleş'e ait inek, Kömür beldesi kırsalında otlandığı sırada tarlada bulunan su kuyusuna düştü.

        Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan Keleş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ineği halat yardımıyla su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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