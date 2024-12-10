Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
D.D. (63) idaresindeki 44 EF 550 plakalı hafif ticari araç, eski Samsat Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü,112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.
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