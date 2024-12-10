Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        D.D. (63) idaresindeki 44 EF 550 plakalı hafif ticari araç, eski Samsat Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü,112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu
        Adıyaman'da bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu
        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birl...
        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birl...
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı
        Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı
        Turizm sezonunun sonuna yaklaşılan Nemrut Dağı yaklaşık 165 bin turisti ağı...
        Turizm sezonunun sonuna yaklaşılan Nemrut Dağı yaklaşık 165 bin turisti ağı...