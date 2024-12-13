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        Adıyaman'da terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı

        Adıyaman'da, hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:57
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı
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        Adıyaman'da, hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, PKK/KCK'nın propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi yakaladı.

        Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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