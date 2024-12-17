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        Adıyaman'da devrilen iş makinasının sürücü yaralandı

        Adıyaman'da iş makinası devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:33
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        Adıyaman'da devrilen iş makinasının sürücü yaralandı
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        Adıyaman'da iş makinası devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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