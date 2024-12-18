Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Sosyal, ilçede 11 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapıldığını olduğunu söyledi.

Kahta Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde zeytin yetiştiriciliğini desteklemek ve zeytin fidan dikimini teşvik etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 207 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı.

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