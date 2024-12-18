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        Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 62 bin zeytin fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:39
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        Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 62 bin zeytin fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

        Kahta Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde zeytin yetiştiriciliğini desteklemek ve zeytin fidan dikimini teşvik etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 207 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı.

        Törende konuşan Vali Osman Varol, kentte tarımsal üretim çeşitliliğini ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla fidanlar dağıtıldığını söyledi.

        Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Sosyal, ilçede 11 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapıldığını olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından 62 bin zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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