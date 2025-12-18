Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
F.Ö. idaresindeki 34 YC 4479 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 02 ACS 091 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
