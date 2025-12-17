Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
A.G.A. idaresindeki 02 AFY 912 plakalı, C.E. yönetimindeki 02 FU 013 plakalı ve S.Y.Ç'nin kullandığı 06 EGR 079 plakalı otomobiller, Eğriçay köprüsü üzerinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan 1'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 3 kişi ambulansta tedavi edildi.
