        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:24
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        A.G.A. idaresindeki 02 AFY 912 plakalı, C.E. yönetimindeki 02 FU 013 plakalı ve S.Y.Ç'nin kullandığı 06 EGR 079 plakalı otomobiller, Eğriçay köprüsü üzerinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 4 kişi yaralandı.

        Yaralılardan 1'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

