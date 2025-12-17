Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bedir Yiğit (79) idaresindeki 02 KD 135 plakalı traktör, Karacaören köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.