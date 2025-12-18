Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:33
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

