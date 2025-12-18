Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
