Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu2 kişi yaralandı
Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.D'nin kullandığı 02 AEN 837 plakalı motosiklet Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.