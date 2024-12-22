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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:11
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        Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.D'nin kullandığı 02 AEN 837 plakalı motosiklet Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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