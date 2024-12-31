Adıyaman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Gönen köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Z.A, A.A. ve S.A. ambulanslarla Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.A ve S.A, Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.