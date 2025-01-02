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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 01:11 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:22
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Karapınar Mahallesi'nde M.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, şüphelinin silahla ateş ettiği M.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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