Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde M.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, şüphelinin silahla ateş ettiği M.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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