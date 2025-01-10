Adıyaman'da "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Etkinlik sonrası kentte görev yapan bazı gazeteciler ise Yeni Mezarlığa giderek hayatını kaybeden basın mensuplarının kabirlerini ziyaret edip, dua okudu.

10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlandığını belirten Vali Varol, kentte görev yapan idarecilerinde gününü kutladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu için mevlit okutuldu.

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