Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Deprem konutlarında çalışan işçiler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Adıyaman'da Emlak Konut tarafından afetzedeler için inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak nitelendirilen İndere kalıcı konutlarındaki çalışan inşaat ustaları, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem konutlarında çalışan işçiler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL

        Adıyaman'da Emlak Konut tarafından afetzedeler için inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak nitelendirilen İndere kalıcı konutlarındaki çalışan inşaat ustaları, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Adıyamanlı otobüs firması yolcularına çiğ köfte yoğurup ikram etti
        Adıyamanlı otobüs firması yolcularına çiğ köfte yoğurup ikram etti
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve obje ele geçirildi
        Adıyaman'da tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve obje ele geçirildi
        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı
        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı