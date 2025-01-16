Deprem konutlarında çalışan işçiler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adıyaman'da Emlak Konut tarafından afetzedeler için inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak nitelendirilen İndere kalıcı konutlarındaki çalışan inşaat ustaları, Anadolu Ajansının

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