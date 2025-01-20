Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında, Adıyaman genelinde 4 bin 500'den fazla orta hasarlı bina belirlendi.

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