Adıyaman'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 02 AP 277 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücü H.E. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.