Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'yi yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.