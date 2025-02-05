Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı yapıldı

Adıyaman'da, yeni atanan din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri için cübbe ve sarık giyme töreni gerçekleştirildi.

Diyanet Akademisi’nde eğitimlerini tamamlayarak ataması yapılan 20 din görevlisi ile 5 kadın Kur'an kursu öğreticisinin cübbe ve sarık giyme töreni, Adıyaman İl Müftülüğü brifing salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, törendeki konuşmasında göreve yeni başlayan din görevlilerini tebrik ederek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi konularında tavsiyelerde bulundu.

İl ve ilçe müftülüklerinde görevlerine başlayan din görevlileri, tekbir getirerek sarık ve cüppelerini giydiler.

Programa, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.