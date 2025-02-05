CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
CHP Genel Başkanı Özel, "Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, "Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum." dedi.
Adıyaman'da İzmir Büyükşehir Belediyesince Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yapılacak "Nikah ve Çok Amaçlı Salonları Temel Atma Töreni"ne katılan Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Özel, böylesine büyük acıların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine önemli görevler düştüğünü belirtti.
Depremin yaşandığı illerdeki davalara işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu illerimizde 2031 soruşturma açıldı, 1397 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Suçluların üçte biri daha savcı yüzü bile görmemiş. Karara bağlanan dosya sayısı sadece 75. 100 kişiden 97'si adalet aramaya devam ediyor. Ama sorumlular cezalandırılmamış.
Bugün kaçma şüphesiyle milletin 31 Mart'ta seçtiği belediye başkanları, televizyonların genel yayın yönetmenleri, seçilmiş milletvekilleri, bilim insanları, akademisyenler ve gazeteciler Silivri'de tutuluyor. 80 kişinin katili salınmış, adli kontrol denilmiş. Yurt dışına kaçmış. Kırmızı bülten talepleri reddedilmiş. Almanya'da, Bulgaristan'da istediği gibi geziyor."
- "Deprem parti ayırmıyor"
Özel, deprem konusunun önemli olduğunu, depreme siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan'a öneriyorum. Deprem ve doğal afetlere hazırlık bakanlığı kurun. Başına hepimizin 'Tamam oldu. Doğrusu budur' diyeceği liyakatte, kabiliyette ve yetkinlikte birini atayın. Yetmez. Meclis'teki tüm partilerden birer bakan yardımcısı isteyin. Siz de AK Parti'den bir bakan yardımcısı verin. Başımızda kimsenin tartışmayacağı bir bakan altında sorumlulukları eşit paylaşan, elini taşın altına koyan partiler olsun. Zor ve doğru kararları birlikte alalım. Bu işin bütçesini birlikte oluşturalım. Ama insanlarımızı her gece ölüme yatırmayalım."
Özel, depremin parti ayırmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kürt'e, Türk'e, hangi mezhepten, etnik kökenden olduğuna bakmıyor. Hepsi canımız, kanımız. Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partili 413 belediyeyle devletimizin emrine, atanacak bakanımızın emrine amadeyiz. En yetkin kişiyi bakan yardımcısı görevlendireceğiz. Ne karar alırlarsa uygulayacağız. Allah rızası için bir daha böyle bir büyük acı yaşanmasın."
- "Yerinde dönüşüm desteklerinin 2 katına çıkarılması" önerisi
Özel, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde ilk andan itibaren çalışma yürüterek yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.
Depremlerde kayıpları azaltmak için çok büyük bir seferberliğin başlatılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Devlet yerinde dönüşüm için 750 bin lira hibe, 750 bin lira da kredi veriyor. Kendi yerinde, arsanda ya da pay sahibi olduğun yerde dönüşüm yapıyorsun. Türkiye'deki yerinde dönüşümün yarısı Adıyaman'da yapılıyor. Bunda Adıyaman Valimiz ve Belediye Başkanımızın gayretli, uyumlu çalışmaları etkili. Ama bu paralar inşaata yetmiyor artık. İki katına çıkarılmalı." diye konuştu.
Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak, nikah ve çok amaçlı salonların temelini attı.
Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra K1 Konteyner Kent'te incelemelerde bulunan Özel, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
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