Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özel, "Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özel, "Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum." dedi.

        Adıyaman'da İzmir Büyükşehir Belediyesince Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yapılacak "Nikah ve Çok Amaçlı Salonları Temel Atma Töreni"ne katılan Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Özel, böylesine büyük acıların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

        Depremin yaşandığı illerdeki davalara işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu illerimizde 2031 soruşturma açıldı, 1397 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Suçluların üçte biri daha savcı yüzü bile görmemiş. Karara bağlanan dosya sayısı sadece 75. 100 kişiden 97'si adalet aramaya devam ediyor. Ama sorumlular cezalandırılmamış.

        Bugün kaçma şüphesiyle milletin 31 Mart'ta seçtiği belediye başkanları, televizyonların genel yayın yönetmenleri, seçilmiş milletvekilleri, bilim insanları, akademisyenler ve gazeteciler Silivri'de tutuluyor. 80 kişinin katili salınmış, adli kontrol denilmiş. Yurt dışına kaçmış. Kırmızı bülten talepleri reddedilmiş. Almanya'da, Bulgaristan'da istediği gibi geziyor."

        - "Deprem parti ayırmıyor"

        Özel, deprem konusunun önemli olduğunu, depreme siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Erdoğan'a öneriyorum. Deprem ve doğal afetlere hazırlık bakanlığı kurun. Başına hepimizin 'Tamam oldu. Doğrusu budur' diyeceği liyakatte, kabiliyette ve yetkinlikte birini atayın. Yetmez. Meclis'teki tüm partilerden birer bakan yardımcısı isteyin. Siz de AK Parti'den bir bakan yardımcısı verin. Başımızda kimsenin tartışmayacağı bir bakan altında sorumlulukları eşit paylaşan, elini taşın altına koyan partiler olsun. Zor ve doğru kararları birlikte alalım. Bu işin bütçesini birlikte oluşturalım. Ama insanlarımızı her gece ölüme yatırmayalım."

        Özel, depremin parti ayırmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Kürt'e, Türk'e, hangi mezhepten, etnik kökenden olduğuna bakmıyor. Hepsi canımız, kanımız. Sayın Erdoğan'a yarın tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği birisini depreme hazırlık bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını ve bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum. Cumhuriyet Halk Partili 413 belediyeyle devletimizin emrine, atanacak bakanımızın emrine amadeyiz. En yetkin kişiyi bakan yardımcısı görevlendireceğiz. Ne karar alırlarsa uygulayacağız. Allah rızası için bir daha böyle bir büyük acı yaşanmasın."

        - "Yerinde dönüşüm desteklerinin 2 katına çıkarılması" önerisi

        Özel, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde ilk andan itibaren çalışma yürüterek yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

        Depremlerde kayıpları azaltmak için çok büyük bir seferberliğin başlatılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Devlet yerinde dönüşüm için 750 bin lira hibe, 750 bin lira da kredi veriyor. Kendi yerinde, arsanda ya da pay sahibi olduğun yerde dönüşüm yapıyorsun. Türkiye'deki yerinde dönüşümün yarısı Adıyaman'da yapılıyor. Bunda Adıyaman Valimiz ve Belediye Başkanımızın gayretli, uyumlu çalışmaları etkili. Ama bu paralar inşaata yetmiyor artık. İki katına çıkarılmalı." diye konuştu.

        Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak, nikah ve çok amaçlı salonların temelini attı.

        Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra K1 Konteyner Kent'te incelemelerde bulunan Özel, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü g...
        Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakaland...
        Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakaland...