Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Eskisaray Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi, yanında bulundurduğu bıçakla C.M.Y. ile E.K'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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