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        Çelikhan'da kar etkili oluyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geceden yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:03
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        Çelikhan'da kar etkili oluyor
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geceden yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        İlçede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı dolayısıyla ilçeye beyaza büründü, vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Öte yandan ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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