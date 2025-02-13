Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Polise atkı ve bere veren çocuk, emniyet müdürü tarafından ağırlandı

        Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde görev yapan polis memuruna atkı ve bere veren 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen, Emniyet Müdürü Alper Uzman tarafından ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise atkı ve bere veren çocuk, emniyet müdürü tarafından ağırlandı
        ABONE OL

        Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde görev yapan polis memuruna atkı ve bere veren 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen, Emniyet Müdürü Alper Uzman tarafından ağırlandı.

        Depremlerin yıl dönümünde 3. Çevre Yolu'nda görev yapan polis memurunun üşüdüğünü fark eden Mustafa Oktay Düzen, annesinden aldığı atkı ve bereyi polis memuruna teslim etti.

        Bu anlamlı davranış üzerine Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa Oktay Düzen'i makamında ağırladı.

        İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzen'in yaptığı davranışın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

        Uzman, "Kardeşimin o videosunu seyrettikten sonra o kadar içim hoş oldu ki, bu yoğunluğumuz geçtikten sonra onu mutlaka misafir edelim diye arkadaşlarıma talimat verdim. Onlarda sağ olsunlar, onunda uygun olduğu bir gün ve saat yani bu gün bu buluşmayı gerçekleştirdik. Onun anlattıkları, onun bize olan sevgisi, saygısı, kalbinden gelip dilinden dökülenler içimi daha da çok ısıttı. Ben de onun artık bir amcasıyım. Her zaman ona ve onun gibilerine kapılarımız açık." dedi.

        Mustafa Oktay Düzen ise polis ve askerleri çok sevdiğini söyledi.

        Emniyet Müdürü Uzman, makamında ağırladığı Mustafa Oktay Düzen'e teşekkür plaketi, Türk bayrağı ve çanta hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kar nedeniyle 360 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'da kar nedeniyle 360 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli
        Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli
        Çelikhan'da kar etkili oluyor
        Çelikhan'da kar etkili oluyor
        Adıyaman'da metan gazından etkilenen 3 işçiden biri öldü
        Adıyaman'da metan gazından etkilenen 3 işçiden biri öldü
        Adıyaman'da kar nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'da kar nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
        Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli