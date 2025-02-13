Adıyaman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 373 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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