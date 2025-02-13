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        Adıyaman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:38
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        Adıyaman'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 373 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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