Adıyaman merkezli hırsızlık operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da merkezli hırsızlık operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki konteyner kentlerde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Adıyaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken 6 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.