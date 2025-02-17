Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'yi yakaladı.
R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.