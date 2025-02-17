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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:16
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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