Gölbaşı'nda ücretsiz kanser tarama hizmetleri devam ediyor

İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 3 Şubat tarihinden itibaren 3 ay boyunca mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı hizmet verecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mobil kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

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