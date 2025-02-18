Adıyaman'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Yeşilova İlkokulu'ndaki öğrencilere, "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında seminer verildi.
Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi ile trafik ve çevre konulu trafik eğitimi verildi.
Program sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.