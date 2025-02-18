Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

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