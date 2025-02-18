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        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu

        Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:50
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        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
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        Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

        Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

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