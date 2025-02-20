Çelikhan'da kar yağışı etkili oldu
Çelikhan ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çelikhan ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dün gece başlaşan ve aralıklarla süren kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi beyaza bürünürken, ekipler cadde ve sokaklarda kar küremesi yaptı.
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