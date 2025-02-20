Adıyaman'da "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi

Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi.

Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı ve dua edildi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi Başkanı Hasan Çalış, Alevi kanaat önderleri ile çok sayıda kişi katıldı.