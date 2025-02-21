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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adıyaman'da cep telefonu çaldığı belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:00
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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adıyaman'da cep telefonu çaldığı belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Çarşısı'ndaki bir cep telefonu dükkanından telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler çalışmaları sonucunda şüphelilerin Y.D. ile F.O. olduğunu belirledi.

        Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin daha önceden işletmeye gelerek anahtarların yedeğini yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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