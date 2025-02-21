Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adıyaman'da cep telefonu çaldığı belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Adıyaman'da cep telefonu çaldığı belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Çarşısı'ndaki bir cep telefonu dükkanından telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çalışmaları sonucunda şüphelilerin Y.D. ile F.O. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin daha önceden işletmeye gelerek anahtarların yedeğini yaptığı öğrenildi.
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