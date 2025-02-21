Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Öte yandan şüphelilerin daha önceden işletmeye gelerek anahtarların yedeğini yaptığı öğrenildi.

Ekipler çalışmaları sonucunda şüphelilerin Y.D. ile F.O. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir Çarşısı'ndaki bir cep telefonu dükkanından telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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