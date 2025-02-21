Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 301 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.
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