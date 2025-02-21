Adıyaman'da kar nedeniyle 76 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 76 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 76 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle Çelikhan ilçesinde 7, Kahta'da 2, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 51 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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