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        Adıyaman'da çıkan araç yangınında hasar oluştu

        Adıyaman'da park halindeki araçta çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:58
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        Adıyaman'da çıkan araç yangınında hasar oluştu
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        Adıyaman'da park halindeki araçta çıkan yangında hasar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde park halindeki 35 AH 7130 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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