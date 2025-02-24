Adıyaman'da çıkan araç yangınında hasar oluştu

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde park halindeki 35 AH 7130 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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