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        Adıyaman'a deprem sonrası 61 yeni okul inşa edildi

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a 61 yeni okul kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:07
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        Adıyaman'a deprem sonrası 61 yeni okul inşa edildi
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a 61 yeni okul kazandırıldı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, 930 derslik de kullanılamaz hale geldi.

        Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 71 okul yeniden eğitim öğretime açıldı.

        Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, kentte deprem öncesinde 6 bin 247 olan derslik sayısının 6 bin 106'ya ulaştığını, yapılacak yatırımlarla bu sayının afet öncesinden yüzde 11 daha fazla olacağını söyledi.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Tosun, şöyle konuştu:

        "Depremde hasar alan, yıkılan ve tahkik gerektiren, kullanılamaz hale gelen toplam 930 dersliğimiz vardı. Bakanlığımızın net bir duruşla deprem bölgesindeki derslik kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda hareket ettik. Eğitim altyapısının yeniden inşası için devletin tüm imkanları seferber edildi. Adıyaman'da eğitimi eski günlerine döndürmek, hatta daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar 71 okulumuz eğitim öğretime kazandırıldı. Bunlardan 61'i yeniden inşa edilirken, 10 okul ise güçlendirme çalışmalarıyla tekrar açıldı."

        - Kent, eğitim yatırımlarıyla birlikte ayağa kalkıyor

        Depremin izlerini silmek için tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Tosun, "Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda eğitim alması en büyük önceliğimiz. Eğitimdeki bu büyük dönüşüm, sadece binaların yeniden inşasıyla sınırlı değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlamak için de önemli bir adım. Adıyaman'da eğitim alanında yürütülen bu çalışmalar, kentin yeniden ayağa kalkması için atılan en kritik adımlardan biri olarak görülüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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