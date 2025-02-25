Adıyaman'da "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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