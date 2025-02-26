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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:40
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği F.A'yı durdurdu.

        Ekipler şüphelinin üst aramasında 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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