Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği F.A'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin üst aramasında 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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