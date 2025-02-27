Adıyaman'da öğrencilere siber güvenlik semineri verildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere eğitim verildi.

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