Adıyaman'daki köy muhtarları yapımı devam eden kalıcı konutları gezdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy muhtarları yapımı süren kalıcı konutları ve örnek daireleri yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutları köy muhtarlarına tanıttı. Konutları gezen muhtarlar örnek daireyi de inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Varol, kalıcı konutların hızlı şekilde ilerlediğini ve kendisinin çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

İklim koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Varol, "Türkiye'nin en büyük konut şantiyesi İnderemiz ve artık çalışmalar son aşamaya geldi. Burada bir kısım konutlarımızı tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık, yerleşim başladı bir yandan. Bir taraftan da son rötuşların yapıldığı son hazırlıkların yapıldığı inşaatlarımız var." dedi.

Köy muhtarlarına yapılan çalışmaların anlattıklarını aktaran Varol, "Muhtarlarımıza yapılan çalışmaları izah ederek, anlatarak sonuçta vatandaşlarımızın seçtiği devletimizin, kamu örgütümüzün önemli bir parçası, önemli bir fonksiyon icra ediyor muhtarlarımız. Muhtarlarımızla birlikte alanı dolaştık. Kendileri de yapılan çalışmaları çok beğendiler, çok yerinde buldular. Özellikle çalışmanın boyutunu, şantiyenin büyüklüğünü, yapılan işlerin boyutunu yakından görünce çok etkilendiklerini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Vali Varol, muhtarların kendi köylerindeki vatandaşlara bu çalışmaları anlatacağını kaydetti.

Muhtarlar ise konutları çok beğendiklerini ifade ettiler.